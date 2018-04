Z-Nieuws 04/04/18: Gevaarlijk opbod tussen VS en China

VS en China bestoken mekaar met importtaksen / Adviseur Trump: "Dit is geen handelsoorlog, wel tactiek" / Belgen durven niet van job te veranderen / Economisch potentieel van station Brussel-Zuid serieus onderbenut / Succesauteur Pieter Aspe start eigen coöperatieve uitgeverij / Z-Beurs: Handelssancties duwen beurzen diep in het rood - Auto-importeur D'Ieteren kan marktaandeel vergroten