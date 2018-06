Z-Nieuws 05/06/2018: Showpad doet grote Amerikaanse overname

howpad knalt vooruit met overname / Telenet stort zich op het Internet of Things / Google pompt 200.000 euro in MolenGeek / Schoolverlaters vinden vlugger werk / Starbucks-oprichter 'for president' / Een forse 7 miljoen voor een prille Van Gogh / Vlaanderens eerste Vijfsterren Superior Hotel / Beursgesprek: Twitter opgenomen in de S&P500 en fintech-belofte Adyen naar de beurs van Amsterdam