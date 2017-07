Z-Nieuws 05/07/17: Volvo kiest radicaal voor elektrisch en hybride

Vanaf 2019 zal er in élke nieuwe Volvo een elektrische motor zitten / Alibaba ontketent prijzenslag in home assistants / E-commerce breekt ook door in B2B-aankopen / IBA crasht na stevige winstwaarschuwing / Werkgevers komen met alternatief voor mystery calls / Werkgevers komen met alternatief voor mystery calls