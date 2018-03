Z-Nieuws 06/03/18: Enorme opstoot in fraude via internetbankieren

7x meer fraudes via internetbankieren / Wallonië misloopt mega-distributiecentrum Zalando / Politieke schaduwen over glamour-autosalon van Genève / Europese vergelding in de maak tegen staalheffing Trump / Ryanair wil Brussels Airlines binnen het jaar voorbijsteken / Specialisatiejaar in voedingsschool levert meteen job op / Bioscopen houden zich recht in Netflix-tijden / Beursgesprek: Ontex op de sukkel en overnamepoging van papierreus