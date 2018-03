Z-Nieuws 07/03/2018: Europa laat zijn tanden zien

Europa dreigt met tegenmaatregelen als Trumps importheffingen er komen/ Markten maken zich zorgen over importheffingen/ Europa veroordeelt nog eens Belgische notionele interestaftrek/ Innovatieland België verliest terrein/ Telenet lijft Woestijnvis en zenders Vier en Vijf volledig in/ Telenet-topvrouw wil meer vrouwen in bedrijfstop