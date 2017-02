Z-Nieuws 08/02/17: Het Noorse Kebony kiest Kallo voor uitbreiding

Noorse Kebony bouwt zijn tweede fabriek in Kallo/ Besix neemt Belgische tak Heijmans over/ Dubbel zoveel namaak in beslag genomen/ Europa beboet Campine voor kartel/ de zwarte beginpagina's van McDo's verfilmd