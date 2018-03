Z-Nieuws 08/03/18: ECB zet stapje in afbouw stimulusbeleid

ECB durft stimulus wat te lossen / Trump belooft "eerlijke" invoerheffingen / 300 Vlaamse bedrijven besparen 4.800 gigawatt-uur aan energie / Vrouwenstaking in Spanje op Vrouwendag / Alexandra Limage is vrouwelijke ondernemer van het jaar / Slachthuis-groep Verbist opnieuw in opspraak / Vlaanderen wil grote achterstand in biolandbouw wegwerken / Fototentoonstelling als aanklacht tegen omstreden Monsanto / Beursgesprek: de retoriek van Draghi doorgelicht en de herschikking van de Bel 20