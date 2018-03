Z-Nieuws 09/03/18: Trump wil importheffingen onderhandelen met individuele landen

Trump duwt z'n omstreden importtaksen door / Trump negeert EU als handelsblok / Importheffing voor nationale veiligheid is gevaarlijk precedent / Gepland overleg tussen 2 "mad men" is geopolitiek unicum / Nieuwe Duitse minister van Financiën voorgesteld / Ondernemingen en sociale inspectie tekenen gedragscode / Voedselagentschap maakt opnieuw slechte beurt / Beursgesprek: de impact van "The Donald" op de markten