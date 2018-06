Z-Nieuws 11/06/18: Vijf bonden tegen één bij AG Insurance

Bondenruzie leidt tot staking bij AG Insurance / Opnieuw stakingsdreiging bij Brussels Airlines en de NMBS / Werknemers pieken op woensdagochtend / Man of vrouw aan de top? Maakt geen verschil... / Vooral Vlaanderen scoort bij buitenlandse investeerders / ECB zette turbo op onze bedrijven / Solvay investeert in mega-campus / Beursgesprek: hackers kraken vertrouwen in Bitcoin en de sprong vooruit van Euronav