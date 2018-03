Z-Nieuws 12/03/18: Minister Ducarme belooft doorlichting falend Voedselagentschap

Topman Voedselagentschap onder politiek spervuur / Enkel werkzekerheid voor vliegpersoneel bij "lowcost" Brussels Airlines / Belgische bedrijven koploper in investeringen / Amerikanen verstevigen dominantie in wapenhandel / Juncker's vriendjespolitiek onder vuur / Haven lanceert fietsbus voor werknemers / Beursgeprek: goed nieuws bij IBA en aardverschuiving in Duitse energiesector