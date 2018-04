Z-Nieuws 12/04/18: Tweede woning moet anders belast worden

Europees Hof torpedeert Belgische vastgoedfiscaliteit / Overheid belast diesel 30% zwaarder in 3 jaar tijd / Overheidsvakbonden kondigen stakingsgolf aan / Vooral psychische klachten in opmars bij langdurig zieken / Modemerken debuteren in Saoedi-Arabië / Colruyt pakt zwerfvuil aan met "nudging"-technieken / Beursgesprek: steeds meer tekens dat Europese economie verslapt en hogere winstverwachtingen bij DSM