Z-Nieuws: 12/06/17: Technologie-aandelen onderuit na verschroeiende rally

Technologie-aandelen doen beurzen zakken / Nieuw kabinet May zwaar onder vuur / Haacht bekroond voor levendige handelskern / dekrantenwinkel.be wil dagladhandelaars sterker maken / Xbox in de tegenaanval met de One X