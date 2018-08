Z-Nieuws 14/08/18: Duitse economische locomotief versnelt

Duitse economie versnelt en houdt de eurozone op dreef / Strengere uitstootregels doorkruisen de verkoop van nieuwe wagens / Handel in tweedehandswagens op recordhoogte / Erdogan roept op tot Apple-boycot / Trump trekt defensiebudget op naar 716 miljard dollar / Cuba opent de discussie over z'n toekomst als communistische staat / Gentse Belga Queen in online veiling / Beursgesprek: de blootstelling van de financiële sector aan Turkije en de hype rond inkoop eigen aandelen doorgelicht