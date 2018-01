Z-Nieuws 16/01/18: Roularta neemt de vrouwenbladen van Sanoma over

Flair en Libelle verhuizen naar Roularta / Nyrstar wil 121 banen schrappen in Balen en Overpelt / Dure euro weegt op West-Vlaamse toppers in vloerbekleding / Vlaanderen forceert doorbraak in cruciale "Ijzeren Rijn" / Euronext-dochter opent Brusselse studio voor webinars / Beurs-topman waarschuwt voor impact effectentaks