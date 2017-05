Z-Nieuws 16/05/17: Blokker houdt uitverkoop van winkelformules

Blokker snijdt diep / Massale jobgroei bij Belgische KMO's / Bigdataspecialist NGDATA doet overname in New York / Kwart luchtvaartmaatschappijen in Zaventem bedreigd door boetes / De "fat cats"-belastingen van Labour / Imec toont allernieuwste technologieën / Azilpix maakt leger aan cameramannen overbodig