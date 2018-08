Z-Nieuws 16/08/18: Modis mag 1.200 IT'ers recruteren voor EU

Europees megacontract van 500 miljoen euro voor Modis / Reclamebureau 'Wijs' neemt 'Gents' over / Privé-uitbater ingestorte brug in Genua komt zwaar onder vuur / Vakbonden Air France wijzen niet-Franse CEO af / Spaans voetbal naar VS / Turkse lira herstelt licht, woordenoorlog woedt verder / Scheepswerf Hoboken wordt offshore-expertisecentrum / Beursgesprek: Sipef slachtoffer van dalende palmolieprijs en baggeraar Boskalis presteert zwak