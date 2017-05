Z-Nieuws 17/05/17 - Tapijtenfabrikant Balta trekt voor de zomer naar de Brusselse beurs

Balta wordt grootste beursgang na bPost/ Graaf Buysse wil meer externen in raden van bestuur/ Onderzoek brengt de "omnichannel"-consument in beeld/ Alternext en Vrije Markt veranderen van naam/ Trump doet markten schrikken/ Netflix en Cannes in de clinch