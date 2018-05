Z-Nieuws 17/05/18: Zwitserse verwarmingsreus Arbonia slokt Vasco op

Zwitsers Arbonia neemt Limburgse radiatorenfabrikant Vasco over / VistaLink ziet grote groei voor z'n industriële beeldtechnologie / Media-powerhouse in Antwerpen / De tablet-generatie in beeld / Prijzenobservatorium legt concurrentieproblemen bloot / Chemiereuzen verliezen het van de bijen / EU-lidstaten vervolgd voor luchtvervuiling / Europa probeert angtsvallig z'n belangen in Iran te vrijwaren / Grote witte diamanten beleven gouden tijden / Beursgesprek: pandoering voor EVS en sterk KBC matig beloond