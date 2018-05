Z-Nieuws 18/05/18: Italiaanse populisten sluiten peperduur regeerakkoord

Italië heeft een regeerakkoord met prijskaartje / Engie "bekijkt opties" voor Electrabel / Huurprijzen stijgen snel door beperkt aanbod / Vastgoedawards: 't Groen Kwartier als toonbeeld van stadsuitbreiding / Musk stelt z'n hogesnelheidstunnels voor aan inwoners LA / Hello Bank wint 485.000 klanten in 5 jaar / Proximus wil e-sports op de kaart zetten in ons land / Beursgesprek: het Italiaans regeerakkoord en de comeback van de retailsector