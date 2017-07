Z-Nieuws 18/07/17: Stijgende rente haalt wat stoom uit de vastgoedmarkt

Vastgoedmarkt laat stoom af / Economische euforie bij Fransen en Duitsers, depressieve Britten en Italianen / Daimler roept 3 miljoen dieselwagens terug in Europa / Voor 90 miljoen aan namaak onderschept in 10 jaar / Wet Renault vermijdt 1.100 ontslagen in half jaar tijd / Oracle werft 1.000 mensen aan voor wedloop op "the cloud" / Remo-Frit innoveert met gezondheidsbehandeling voor frieten