Z-Nieuws 19/03/18: MDXHealth wint vertrouwen urologen

Biotechbedrijf MDXHealth wint cruciaal vertrouwen / Akkoord over Brexit-overgangsperiode is grote doorbraak / Vakbonden verspreiden hun pensioen-waarheid in eigen krant / Eerste biomethaancentrale van Vlaanderen in aanbouw / Facebook zwaar onder vuur door manipulatieschandaal / Veel onzekerheid in de markten / Beursgesprek: dreun voor Facebook, applaus voor MDXHealth