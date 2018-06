Z-Nieuws 19/06/18: Wereldwijd 68 miljoen mensen op de vlucht

Groeiende vluchtelingenstroom met exponentiële politieke impact / Aantal dollarmiljonairs in ons land stijgt naar 122.600 / Luxemburgers zijn Europese consumptiekampioenen / RVA legt voor 35 miljoen aan fraudes bloot / Wouter De Geest wordt machtigste industrieel van het land / Nieuwe undercoverbeelden van dierenleed in voedingsindustrie / Makro lanceert alweer nieuw commercieel plan / Nieuwe beursnotering op komst / Chinees-Amerikaans handelsconflict deprimeert beurzen / Kamer wikt invoering van bankierseed in ons land / Beursgesprek: het gistende handelsconflict en de margedruk bij Colruyt