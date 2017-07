Z-Nieuws 19/07/17: Belg gaat Nederlands AkzoNobel leiden

CEO AkzoNobel zet onverwacht stap opzij / Opnieuw onrust over bouwgrond na omzendbrief Schauvliege / Google Glass populair als assitent op de werkvloer / Privacycommissie vraagt duidelijkheid over gepersonaliseerde tv-reclame / Rel over toplonen van BBC-schermgezichten / Mercedes lanceert eerste pick-up truck van luxemerk