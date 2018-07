Z-Nieuws 19/07/18: Belgisch luchtruim dicht na computerpanne Belgocontrol

Luchtruim gesloten in volle vakantierush / Vastgoed naar recordprijzen / Bouwtechnologie kan vastgoed aantrekkelijker maken voor investeerders / 3D-printing bedrijf Materialise krijgt injectie van chemiereus BASF / Innovatie in de luchtvaart: de eerste vlucht van de Beluga XL, de mini-robots voor de inspectie van vliegtuigmotoren en Solvay mag composietmaterialen leveren voor de veelbelovende LEAP-motoren / Carrefour lanceert eerste Personal Shopper in Knokke / Beursgesprek: Barco "even" onder de lat en vers nieuws bij Galapagos