Z-Nieuws 20/03/18: Verborgen rapport doorkruist mega-investering in gevechtsvliegtuigen

F16-rapport brengt minister van Defensie in opspraak / War for talent in de praktijk: jobbeurs met 1.900 vacatures / Brussel is geen paradijs voor "expats" / China koppelt nationalisme aan economische openheid / Ryanair neemt luchtvaarmaatschappij van Niki Lauda over / Facebook zinkt steeds verder weg in het schandaal met Cambridge Analytica / Beursgesprek: de strijd tussen Ryanair en Lufthansa en de mirakuleuze comeback van Blackberry