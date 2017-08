Z-Nieuws 21/08/17: Di Rupo stuurt z'n gehavende PS naar links

Het socialisme van de 21ste eeuw volgens Di Rupo / Mediagroep Roularta ziet ook advertentie-inkomsten bij TV terugvallen / Stievie wil Telenet en Proximus-TV beconcurreren / Spotcrowd mag proefdraaien bij mega-supermarktketen in VS / Great Wall wil via Jeep z'n grote sprong voorwaarts maken