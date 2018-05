Z-Nieuws 22/05/18: Fors lagere groeiverwachtingen voor ons land

KBC ziet economie sneller afkoelen dan verwacht / Chinees-Amerikaanse handelsconflict bijna bijgelegd / Drone-economie kan 1.000 jobs opleveren in 2 jaar / Atlas Copco ontwikkelt zelflerende compressor in Wilrijk / Olietanker Euronav legt uitzonderlijk aan in thuishaven / Zuckerberg's PR-offensief in Europees parlement / Val van Fortis levert ijzingwekkende thriller op / Beursgesprek: de klimmende olieprijs en Ontex pakt z'n Braziliaans probleem aan