Z-Nieuws 22/06/17: Grondwettelijk Hof schrapt de Turteltaks

Doodsteek voor vervloekte Turteltaks/ Optima-commissie is vernietigend voor het management / Louboutin dreigt alleenrecht op z'n rode zolen te verliezen / Clooney casht stevig op tequilla-avontuur / Walibi gaat 100 miljoen investeren in z'n marktleiderschap / Tech-goeroe Hinssen waarschuwt voor "The Day After Tomorrow"