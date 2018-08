Z-Nieuws 22/08/18: Amerikaanse aandelenbeurs beleeft langste rally ooit

Onrust over compensatie zonnepanelen na uitrol digitale meter / Huurprijs winkelpanden daalt drastisch / Eerste Jumbo-winkels in België gaan volgend jaar open / Orderboek Picanol blijft in 2de jaarhelft goed gevuld / Waalse werkzoekenden krijgen premie voor opleiding in knelpuntberoep / Britten rekenen nog altijd op brexit-deal in oktober