Z-Nieuws 23/03/18: Chinezen geven Trump lik op stuk

China bijt terug na Amerikaanse importheffingen / Chinese dumping is probleem voor veel landen / Vakbond en staatssecretaris ruzieën over aanpak sociale dumping / Belgische loonkloof neemt toe / serie Hoek Af: het Internet of Things van Sensolus / Venezuela schrapt 3 nullen op bankbiljetten na hyperinflatie