Z-Nieuws 23/07/18: Telenet en Proximus beloven supersnel internet in Vlaanderen

Telenet en Proximus tekenen voor Vlaamse "superkabel" / Arco-regeling gelekt van onderhandelingstafel / Hoogtechnologisch laboratorium voor maakindustrie in Turnhout / G20 in aanloop naar cruciale top Juncker-Trump / Billy Bike haalt 160.000 euro op via crowdfunding / Beursgesprek: sociale onrust weegt op resultaten Ryanair en de verrassende machtswissel bij Fiat