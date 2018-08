Z-Nieuws 23/08/18: Medialaan wil Vlaamse Netflix

Medialaan zoekt partners voor Vlaamse Netflix / Elia experimenteert met blockchain / Elektrificatie spoorlijn Mol-Hamont is voorzet voor Ijzeren Rijn / Voedingsindustrie hevig tegenstander van gezondheidslabel / Jens Weidmann wil Europese stimulus snel afbouwen / Kinepolis zoekt groei in buitenland en in escape rooms / Z-Beurs met Stefaan Genoe over Kinepolis en IBA