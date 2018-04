Z-Nieuws 24/04/2018: Kaaimantaks brengt maar een honderste op van wat begroot was

Sp.a en Van Overtveldt kibbelen over opbrengst kaaimantaks/ "Kaaimantaks is slechte wet"/ Belgisch tolsysteem modelvoorbeeld voor Europa/ Macron en Trump gooien kwistig bloemetjes naar elkaar/ Gezondheidszorg is innovatieve industrie