Z-Nieuws 24/05/18: Syndicaal akkoord over lijst zware beroepen is politiek dynamiet

Syndicaal akkoord over lijst zware beroepen bij overheid / Lijst zware beroepen zet parlement in vuur en vlam / Nieuwe CEO Deutsche Bank gaat meteen snoeien / Merkel ziet nieuwe kansen in toegeeflijker China / Autoproducenten bedreigd met forse Amerikaanse invoerheffingen