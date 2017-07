Z-Nieuws 24/07/17: Verlaagde verwachtingen voor Amerikaanse en Britse economie

IMF verlaagt verwachtingen voor Amerikaanse en Britse economie / Optimistische ondernemers dreigen op personeelsproblemen te botsen / 30 jaar uitzendarbeid in ons land / Ryanair ziet concurrentiestrijd aantrekken / Intervest gaat 140 miljoen in de oude Ford-site pompen / Ford zet "gouden neuzen" in om Chinese verkoop aan te zwengelen / Beleggers dumpen Duitse autobouwers