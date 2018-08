Z-Nieuws 24/08/18: CO2-emissierechten 400% duurder

De prijs voor CO2 - emissierechten gaat pijlsnel de hoogte in / Tommelein stelt de digitale meter uit voor zonnepaneelbezitters / JBC vernieuwt z'n winkels in de strijd tegen een krimpende markt / Test-Aankoop start rechtszaken tegen Ryanair / JBC lanceert nieuw winkelconcept gericht op gezinnen / Sirris lab maakt Limburgse industrie future proof / Z-Beurs over aankoop van een nieuwe plantage door Sipef, en Melexis onder druk door waarschuwing van Continental