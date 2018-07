Z-Nieuws 27/07/18: Amerikaanse economie kent groeispurt

BBP VS groeit 4,1 %: de mening van de president en die van een kritische analist / Bekaert sluit ontslagen in ons land niet uit na z'n winstval / Opmerkelijke sterke resultaten van Proximus en de overtreffende prestatie van Amazon / Terugval Twitter zwaar afgestraft / Mobiliteitsbudget krijgt definitieve vorm / Ongerustheid op landbouwbuers in Libramont / LED-schermenpionier Bright Board krijgt buitenlandse injectie / Beursgeprek: terugblik op een bewogen week voor de Nasdaq en een blik op de dollar