Z Nieuws 28/12/16: havenbaas Bruyninckx sluit carrière af met 10 miljoenste container

Antwerpse haven verlaadt 10 miljoenste container / Groei in de Vlaamse windenergie vertraagt, in plaats van te versnellen / Coolblue gaat naar één website / Belgische producties palmen bijna de helft van onze muziekmarkt in / Superrijken zien vermogen sterk aandikken