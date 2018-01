Z-Nieuws 30/01/18: Eurozone groeit opnieuw sterker dan VS

Economie eurozone sterkst gegroeid in 10 jaar / Verpleegkundige is knelpuntberoep van het jaar / 1 miljard kg banden gerecycleerd / Prestigieus Eurostadion is afgevoerd / Amerikaanse "oligarchen-lijst" weggelachen in Rusland / Innovatieve weverij wint Henry van de Velde designprijs