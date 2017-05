Z-Nieuws 30/05/17: grootbanken en telecomoperatoren lanceren "Itsme"

Lancering revolutionaire Itsme-app / De Lijn verbetert z'n resultaat "dankzij" minder reizigers / Voor het eerst is de helft van onze schoolverlaters hoogopgeleid / Engie Fabricom ziet groeimarkt in onderhoud elektrische motoren / May overtuigt steeds minder Britten / Woordenoorlog Trump vs. Duitsland escaleert