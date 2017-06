Z-Nieuws 30/06/17: 2.000 nieuwe jobs op voormalige Ford Genk-site

Consortium plant groot logistiek project in Genk / Ambitieus actieplan voor Limburgse industrie / Van Overtveldt wil hogere aftrek voor pensioensparen / Vlaming gaat normering Internet of Things leiden / India voert nationale btw-tarieven in