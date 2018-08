Z-Nieuws 30/08/18: Belgen zien voor het eerst in 10 jaar hun financiële reserves slinken

Het krimpende financiële vermogen van de Belgen / België scoort goed bij buitenlandse investeerders, behalve voor ICT / Infrabel lanceert grootste recruteringscampagne uit zijn geschiedenis / Duitse werkloosheid op dieptepunt / VS zet Canada het mes op de keel in handelsoverleg / 'Stephex Masters' als uithangbord voor wereldtopper in paarden / Beursgeprek: Belgische teleurstellingen van de dagEVS en MDX-health