Z-Nieuws 31/05/18: Regering Trump ontketent handelsoorlog met Europa

Amerikanen steken vuur aan de lont met staalheffingen / Impact staalheffingen op Belgische industrie / e-commercegigant Alibaba wil investeren in Luik / Vlaamse energie-knowhow gebundeld in Energyville 1&2 / 4 Haspengouwse bedrijven in slim fabrieksnetwerk / Onderzoeksjournalisten leggen Frans autokartel bloot / Europese Commissie legt extra matras onder economie / Beursgesprek: de cocktail van stijgende inflatie en dalende werkloosheid en Galapagos bevestig