Z-Nieuws 9/08/17: "Nederland wist al in november van fipronil"

Minister Ducarme verwijt Nederland achterhouden informatie / Werkgevers steeds bezorgder over burn-outs en bore-outs / Ondergrondse posttrein wordt Londense attractie / V.S. en Noord-Korea jagen beleggers angst aan / "10 jaar later riskeren we nog altijd financiële crisis"