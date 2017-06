Z-Nieuws van 09/06/17: Misser van May stuurt Britten in nog woeliger water

Verzwakte May houdt vast aan de macht / Markten zien opportuniteit in Britse verkiezingsuitslag / Premier bewondert investeringdrift van Reynaers / 2 Vlaamse ingenieurs ontketenen revolutie in koeling / Vyncke-broers in de running voor World Entrepreneur 2017 / Antwerpen ontvangt ontzagwekkende containerreus / Brusselse krekelkwekerij wil de grootste van Europa worden