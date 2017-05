Z-Nieuws van 24/05/2017: Vierde windmolenpark op zee geopend

Lagere subsidies remmen offshore windparken niet af / Nu ook Moody's ongerust over Chinese schuldenberg / Vlaamse tieners zijn sterk in geldzaken / Snelle, digitale toegang tot Kruispuntbank Ondernemingen / Stages van Voka oplossing voor krapte op arbeidsmarkt? / Ambitieus vastgoedproject in "hellhole" Molenbeek