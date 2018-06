Z-Nieuws van 28/06/18: Immoweb lanceert aparte site voor luxevastgoed

"Belles Demeures" gelanceerd voor zoekertjes in luxevastgoed / Federale Verzekering doet eerste overname in ruim 100 jaar / Verzekeringsmakelaar Vanbreda pioniert met nieuw verkoopskanaal / Look & Fin lanceert crowdlening met kapitaalgarantie / Fluvius ontspringt uit fusie Eandis en Infrax / Bosaq lanceert compacte en duurzame waterzuiveraar / Beursgesprek: Chinese beurs zakt nog verder weg