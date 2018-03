Z-Ondernemen (23): Nocturne - 19/03/18

Voor de jubileum-editie van de Nocturne, een groot netwerk event in de Kempen heeft ETION, het forum voor geëngageerd ondernemen, het Paterspand in een glamoureus jasje gestoken. Meer dan 500 ondernemers, kaderleden, politici en andere stakeholders uit de Kempische regio komen er samen om te netwerken. Het politiek zwaargewicht van vanavond is niemand minder dan Minister van Justitie koen Geens.