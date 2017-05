Zeebrugse transporteur ECS neemt 2XL over

Het logistieke bedrijf ECS uit Zeebrugge neemt z'n sectorgenoot 2XL over. De fusiegroep komt in de top-3 van logistieke bedrijven. Het Verenigd Koninkrijk is hun belangrijkse markt. Ondanks de Brexit verwachten ze sterke groei, en daarom werven ze nu al volop aan.