Zelfrijdende vuilniswagen getest in Brussel

Volvo heeft vandaag in Brussel een zelfrijdende vuilniswagen voorgesteld. De technologie staat op punt zeggen ze, maar de wet is nog niet klaar voor zelfrijdende voertuigen. Minister van mobiliteit Bellot wil daar snel verandering in brengen, België moet volgens hem het voortouw nemen.